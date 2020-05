So ein Hochsicherheits-Distanzschnitt ohne Föhnen, ohne ein Käffchen, mit Mundschutz und etwas einsilbig – die Arbeit am Menschen ist freudlos geworden. Aber was vielen Männern an der Rasputin-Frisur vorbeiging, sofern sie nicht von ihren Frauen provisorisch hergerichtet wurden, funktionierte umgekehrt eher nicht. Und hat für die Damen bei bald gelockerter Kontaktsperre einen anderen Stellenwert. Apropos: Wer hat eigentlich Merkel in letzter Zeit unerlaubt notfrisiert? Sie hätte ja sonst ausgesehen wie 1990. Egal. Jetzt, wo es in Arztpraxen freie Sprechstunden und Platz zum Liegen gäbe, ist das beim Friseur anders: Nächster Termin Ende Juni. Wir freuen uns darauf. Auch wenn es mit Risikozuschlag teurer wird. Und dann wohl auch bleibt.