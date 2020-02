Es muss am Namen liegen. Kombiniert aus althochdeutsch "Friede, Schutz" und "mächtig, reich" (!). Im Spätmittelalter hofften sie auf die Rückkehr des letzten Stauferkaisers Friedrich II., der tief im Berg die Zeiten überdauert haben soll. Er kam aber nie. Später wurde das lange Warten auf seinen Großvater Friedrich I. Barbarossa überschrieben. War natürlich auch falsch. In Wirklichkeit ist ja Friedrich Merz auf seinem Mofa in den Kyffhäuser eingefahren. Genau da, wo nun alljährlich die ganz Nationalen zusammenhöcken, thront der, der ihre Wählerzahl künftig halbieren will, in einer Höhle, lässt seine rebellisch-langen Haare durch die Tischplatte wachsen und wartet auf den richtigen Zeitpunkt. Nach Jahren, ach was, Jahrhunderten, kommt es auf ein paar Tage auch nicht mehr an.