Es mutet schon immer seltsam an, dass ausgerechnet der Tag der Arbeit ein Feiertag ist. Da sind internationale Bezeichnungen, die etwa vom Tag der Arbeiter sprechen, widerspruchsfreier. Oder der Arbeiterbewegung. Ganz gleich, ob die nun klassisch der nächst gelegenen DGB-Kundgebung folgt. Oder im weiteren Sinne dem Weg von der Haustür raus ins Grüne – Hauptsache, Bewegung. Nun bewegt mal wieder die Frage die Gemüter, ob so ein Feiertag eigentlich auf einen Sonntag fallen darf, oder besser wie in England standardmäßig auf den ersten Montag im Mai. Klingt gut. Aber bevor sich jemand zu früh über die Feiertagszulage der anderen Art freut: Auch die Arbeit, die an einem nachgeholten Feiertag ausfällt, will ja früher oder später nachgeholt werden.