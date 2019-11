Soll einer mal diese Eltern verstehen. Gibt es zu viel Frontalunterricht nach Schema F, findet das niemand gut. Aber wenn es an Gymnasien öfter mal was Ausgefallenes gibt, sind sie auch wieder nicht zufrieden. Wobei man unterstellen darf, dass gerade diese elf Prozent, also drei bis vier Stunden die Woche, den Betroffenen, den Schülern, ausgesprochen gut gefallen. Wir hätten da einen Tipp ans Kultusministerium. Es muss das richtige pädagogische Konzept für die Frei- und Hohlstunden her. Also: ein schickes Akronym. Frontalunterrichts-reduzierte Eigen-Initiative (FREI) und Hausaufgaben ohne hauptamtliche Lehrkraft (HOHL). Kombiniert als „Aktion unabhängige Schüler für aufsichts- und lehrerloses Lernen“ (AUSFALL) wird das der Renner.