Selbst machtbesoffene Despoten, die nur dank ihres Repressionsapparats überleben, möchten durch gefälschte Wahlen den Anschein öffentlicher Zustimmung erwecken. Angefangen von Assad über Lukaschenko bis Putin. Weil sie sich sonst nur noch mit der Lüge absolutistischer Monarchen legitimieren könnten, sie seien direkt von Gott gesandt. Aber Wahlfälschung beleidigt den Verstand aufgeklärter Menschen. Die DDR-Bürger haben Egon Krenz & Genossen diese Zumutung am Ende in den Hals zurückgeschoben. Und hatten riesiges Glück. In einigen übriggebliebenen Ostblock-Diktaturen unter den bleiernen Fittichen Russlands lässt sich gerade studieren, wie es anders hätte kommen können. Doch auch die Angst der Diktatoren vor dem eigenen Volk endet dort nie.