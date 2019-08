Wenn man Monty Python glauben darf, saßen schon die alten Römer in ihren Arenen und verleibten sich gesalzene Dachsmilzen ein. War bestimmt weder lecker noch sinnvoll. Aber sie konnten eben. Was sich nun in Japan anbahnt, ist noch mal eine Nummer wahnsinniger als die herkömmliche imperialistische Dekadenz: stammzellmanipulierte Ratten, in denen menschliche Organe heranwachsen, quasi als künftiges Ersatzteillager. Was wieder die Frage aufwirft: Muss der Mensch alles tun, was er kann? Und was ist, um bei Monty Python zu bleiben, eigentlich so eine Zaunkönigleber zu leisten im Stande? Wer daran nichts Anstößiges findet, sollte jedenfalls mal kurz das Hirn einschalten. Darf für den Zweck auch ein Buchfinkenhirn sein.