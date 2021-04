Eisenbahnfreunden sollte man nicht mit der Behauptung kommen, das Gegenstück zur Notbremse sei das Gaspedal. Die lachen sich einen Oberleitungsmast, bzw. den dazugehörigen Rohrschwenkausleger. Aber angekündigt wird bereits, dass der Regler für den Strom von der Bundesvollbremsung bald wieder auf Fahrt gestellt werden soll. Was an die Mutter in der Küche erinnert, die mit dem Geschirr klappert, damit das Warten aufs Essen leichter fällt. Einen schönen Sommer verspricht Kanzlerkandidat III, Olaf Scholz. Den wünschte man vor allem dem Pflege- und Klinikpersonal. Den nachweislich Geimpften winkt der Fahrplan zurück ins normale Leben. Bravo. Wer mit gefälschtem Fahrschein, bzw. Impfpass angetroffen wird, muss aber aussteigen. Wie bei der Bahn.