Das Elend der Briten, die zum Teil gar kein Benzin bekommen, ist natürlich kein echter Trost, falls bei uns die Spritpreise demnächst durch die 2-Euro-Decke schießen. Zumal damit auch der Ausblick auf die beginnende Heizperiode frösteln lässt. Bei der Gelegenheit fällt beiläufig ein, dass die Grünen in ihrer Sturm- und Drangzeit schon einen Literpreis fürs Benzin von 5 Mark propagierten, um uns auf den rechten Weg zu bringen. Aber das regelt beim Volk der begeisterten SUV-Fahrer bald der viel zitierte Markt. Und neben dem Hinweis auf das Lastenfahrrad als klimafreundliches Fortbewegungsmittel könnten aufmunternde Sätze wie diese ohne Weiteres Eingang in einen Koalitionsvertrag finden: Wir wollen mehr Ökologie wagen. Zieht euch also warm an!