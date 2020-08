Zäumen wir das Pferd mal von hinten auf: Unsere blonde Weinkönigin im Kabinett hat – natürlich – noch nichts getan, um weggeworfenen Lebensmitteln den absoluten Eigentumsschutz zu nehmen. Weshalb "Containern", also der Griff in die Tonne, strafbar bleibt. Selbst das Verfassungsgericht tat sich mit diesem Urteil – bei jährlich zwölf Millionen Tonnen Essmüll – schwer. Welch amoralische Verschwendung! Trotzdem gilt weiter Rechtsschutz für das – wörtlich – Verschwindenlassen von Nahrung, wo Entschwendung angesagt wäre. Aber auch Rechtsgüter verändern ihren Wert. Kinder schlagen war z.B. mal Teil der legitimen Elterngewalt. Zurecht abgeräumt. Der Paragraph im StGB, der so beginnt: Wer Lebensmittel verfälscht oder wegwirft …, der fehlt noch.