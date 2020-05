Begeisterung sieht anders aus. Soviel zu den Geisterspielen. Ohne Fans bleibt das Ganze wie Muckefuck im Vergleich zu richtigem Kaffee. Was auch für den Doppel-Versuch gilt, die Tralala-EM als ESC light über die Bühne zu bringen. Entgeisterung auf der ganzen Linie. Nur dass auch beim Fußball jede Stimme auf und am Rand des Rasens zählt: Frontal-Coaching sozusagen. Und dass die Geisterergebnisse in die Tabelle eingehen. Aber die ersten Länder denken schon radicoronal um: Wenn in Baden-Württemberg ab Juni bis zu 100 Leute zu privaten Festen in die Dreizimmerwohnung eingeladen werden dürfen, warum sollen da nicht auch ein paar tausend zur Mutprobe ins Stadion kommen können. Notfalls: Endstation Intensivbett. Dort sei ja Platz, hört man.