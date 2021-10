Während sich Merkel bei ihrer Abschiedstournee körbeweise Lob und Preis abholt, wird zuhause zunehmend der Preis ihrer langen Amtszeit sichtbar. Vor allem ihrer Defizite als Parteivorsitzende: Wüst und leer ist die Stätte, auf der in den letzten Jahren sämtliche Hoffnungsträger und ein Kanzlerkandidat verdursteten. Ob das wirklich daran hängt, dass Frauen "in der Breite der Partei" zu wenig sichtbar waren, wie die Frau Klöckner anmerkte? Denn es war mit Blick auf Merkel gerade diese raumgreifende Breite bei starker inhaltlicher Leere, die zum Elend der CDU führte. Dort, wo gerade bis zu fünf mögliche Laschet-Nachfolger versuchen, sich nicht zu früh aus der Deckung zu wagen. Denn die Luft in der demoralisierten Partei ist stark eisenhaltig.