Ob die Kanzlerin, die ihre Gefühle selten an die frische Luft lässt, die Situation genießt? Mit dem Treuebekenntnis, er habe stets an ihrer Seite gestanden, wirbt Armin Laschet um Merkels Segen als potenzieller Nachfolger. Während sich Markus Söder seit Monaten bis zur Selbstverleugnung als ihr Gefolgsmann aufführt. Denn ein wenig wärmt der verglimmende Kanzlerbonus schon noch. Doch nur einer kann es werden. Das gleiche Problem haben auch die Grünen. Und "einvernehmlich" soll es dabei jeweils zugehen. Wie kann man sich das mit der Herbeiführung eines Einklangs konkret vorstellen, wenn – zumindest bei der Union – beide gleich heftig wollen? Wenn keiner dem anderen edelmütig den Vortritt lassen will? Auf diese Nummer sind wir gespannt.