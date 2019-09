Wenn in Zukunft jeder Abiturient mit einer Eins vor dem Komma die Schule verlässt, haben Lehrer und Schüler keinen Stress mehr. Bildungspolitiker in schlecht aufgestellten Ländern müssten nicht mehr mit dem Streber-Finger auf sich zeigen lassen. Und Pisa bliebe Standort eines schiefen Gebäudes. Die totale Einserschwemme wäre auch eine Antwort auf den Vorwurf, bei uns würde per Schulnoten ungute Elitenbildung betrieben. Und es wäre Realität, was vor Jahrzehnten mal als Parodie auf das reformierte NRW-Bildungssystem kolportiert wurde: Meine Omma hat mir aus der Zeidung vorgeläsen, Rechtsschreibug wird nicht mehr so viel benohtet. Geil. Heute kann ich swar nicht Professer schreiben, aber morgen bin ich einen ... Bei einem solchen Abi!