Manche Dinge, die passieren, sind so schräg, dass man ihnen mit dem normalen Verstand kaum beikommt. Was gewollt ist. Denn das macht sie so unwahrscheinlich, dass sie auch leicht bestritten oder umgedeutet werden können. Man muss als kritiksensibler Autokrat bei der Beseitigung der Gegner allerdings variieren, damit es nicht so auffällt: Erschießen, verseuchen, abstürzen lassen, oder dem Kandidaten, weit hinten in Sibirien, etwas in den Tee geben – und abwarten. Die pervertierte britische Methode. Aber vielleicht wurde Alexej Nawalny im Rahmen des noch fehlenden 3-Phasen-Tests auch eine orale Großdosis vom geheimnisvollen Super-Impfstoff "Sputnik V" verabreicht. In bester Absicht natürlich. So dass er schon mal nicht an Corona stirbt.