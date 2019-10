Diese Frühstücksfrage wird derzeit oft gestellt: Wie spät ist es "eigentlich"? Bevor das Wort, mit dem man etwas auf den Grund gehen möchte, einen sog. Dentaleinschub bekam, um es leichter auszusprechen, hieß es treffender "eigenlich" und meinte: Was ist dem Wesen einer Sache eigen? Also auch der Zeit, bzw. der Uhrzeit. Denn noch immer tragen viele die uneigentliche Zeit mit sich herum und versuchen, sich zwischen der gefühlten alten und der verordneten Neuzeit einzurichten. Und sie hegen den Verdacht, dass Europa eine einheitliche Zeit eigentlich gar nicht will. Auch da ticken die Briten anders: Sie sind mit der Greenwich Mean Time (GMT) seit 1883 quasi immer noch Nabel der Weltzeit. Auch wenn sie nur auf dem Nullmeridian sitzen.