Bis Aschermittwoch reicht es nicht ganz, aber am 20. März ist alles vorbei. Hat die Freedom-Day-Partei so festgelegt. Warum will uns für das Ende der Pandemie eigentlich nur dieser Anglizismus einfallen? Weil Boris Johnson ihn als erster ausrief? Oder weil der Liberalismus aus England kommt und von dort aus seinen revolutionären Siegeszug in Verfassungsform antrat? In Frankreich wurde daraus der berühmte Dreiklang "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit". Wohlgemerkt: Gleichheit, nicht Gleichgültigkeit. Ein dezenter Hinweis, die Brüder (und vor allem Schwestern) in der Pflege nicht zu vergessen. Rousseau hat es so beschrieben: "Sorge für dein Wohl mit dem geringstmöglichen Schaden für die anderen." Also: Bei aller Freiheit nicht so tun, als wäre alles andere egal.