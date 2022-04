Sagen Sie schon mal den herbstlichen Urlaub ab und legen beizeiten einen großen Vorrat an Masken in den hauseigenen Tresor. Es soll ihnen ja im Oktober nicht wieder so gehen wie jetzt mit dem Sonnenblumenöl. Der Hamster legt seine Vorräte schließlich auch im Sommer an. Natürlich darf man den Zeitpunkt nicht verpassen, vor dem ersten trüben Herbsttag in Selbstisolation zu gehen und die Kinder wegzusperren. Die schwer bewaffnete Killervariante hält sich nämlich bereit – und das ist keine neue Art der putinschen Kriegsführung. Top, die Wette gilt: Lauterbach wettet, dass er die Toten der nächsten fünf Corona-Varianten exakt voraussagen kann. Ein Glück nur, dass die Trefferquote des Mahners vor Amtsantritt deutlich besser war als jetzt.