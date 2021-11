So, liebe Leute, damit kommen wir jetzt zu unserer Außenwette. Und die hat es in sich: Olaf S. und seine beiden Freunde, Christian L. und Robert H., wetten, dass sie es schaffen, in vier bis acht Jahren unsere Wirtschaft ökologisch umzubauen und die Digitalisierung voranzutreiben. Und dabei – Obacht! – werden sie weder Steuern erhöhen noch Schulden aufnehmen. Olaf, mei Liaba, ich muss schon sagen: Ich habe ja schon viel gesehen, aber sowas noch nicht! So, hier haben wir unseren Wettaufbau. Olaf wird gleich mit dem Bagger das Geld aus einer geheimen Quelle heben. Der Christian gibt ihm von hinten Zeichen und setzt dabei eine noch unbekannte Technologie ein. Der Robert schaut, dass alles emissionsfrei ist. Also, Herrschaften: Top, die Wette gilt!