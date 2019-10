Wenn der Brexit eines Tages verfilmt werden sollte, wird sich die Frage stellen: Welches Genre passt am besten? Drama, Komödie, Horrorfilm, Fantasy? Es wäre alles nicht ganz abwegig. Inhaltlich bewegt sich das Ganze natürlich irgendwo zwischen "Und täglich grüßt das Murmeltier" und Michael Endes "Die unendliche Geschichte". Außerdem hat die Geschichte auch etwas von einer Shakespeare-Tragödie, mit einem wahnsinnigen König, einem chaotischen Parlament und sehr viel Lärm um nichts. Aber in letzter Zeit zeichnet sich doch ab, dass eine sehr schlechte Soap am besten passen würde. Was wird Johnson als nächstes tun? Wird er wieder nicht unterschreiben? Die schlechte Nachricht: Diese Soap wird niemals abgesetzt. Sie geht immer weiter.