Am Anfang stand die Kappensitzung in Heinsberg. Viele Narren, schlecht belüfteter Saal. Pegel steigt, Hemmschwelle sinkt. Ganz schlecht. Wahrscheinlich will der Bundestag auch deswegen nicht gerade an Karneval zusammenkommen und die Impfpflicht beschließen. Dabei sind die inhaltlichen Hemmungen längst so weit über Bord geworfen worden wie Kamelle an Rosenmontag. Vorschlag: Das Rednerpult als Bütt geschmückt, das Für und Wider wird in Knittelversen vorgetragen, statt Stimmzetteln gibt es den Hammelsprung mit Polonaise durch die Saaltüren. Und der Bundespräsident unterzeichnet mit gebührendem Ernst und roter Pappnase. Könnte für so manches ausgefallene Event entschädigen. Und reinlosse will eine deutliche Mehrheit die Impfpflicht sowieso.