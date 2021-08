Das Saarland hat schon so bemerkenswerte Politiker wie Erich Honecker, Oskar Lafontaine, ’s Annegret Kramp-Karrenbauer oder Peter Altmaier hervorgebracht.

Ein weiteres Talent wie die an die Spitze der Landesliste manipulierte Jeanne Dillschneider wird Berlin erspart bleiben. Weil es keine grüne Landesliste geben wird.

Hier wäre es mal angemessen, das von Baerbock gern benutzte Wort, das mit Sch… beginnt. Was sich hingegen im tiefen Seelengrunde des verhinderten Kandidaten Habeck an unkorrekter Schadenfreude abspielt, geht natürlich keine(n) was an.

Aber im Vergleich zu dem, was manche Grüne, die Kandidatin inbegriffen, für den erfolgreichen Weg ins Kanzleramt halten, erscheint die weltberühmte Saarschleife wie eine Zielgerade – ins Abseits.