Wo Wolfgang Kubicki Recht hat, hat er Recht: Rache und Vergeltung sind zwei uralte Grundmotive des Menschen. Die Geschichte und die Literatur sind voll von Fällen, in denen Menschen grausam Rache übten, indem sie anderen ein lebensrettendes Medikament verabreichten. Man denke nur an Alexandre Dumas "Der Impfarzt von Monte Christo", der seine Peiniger nach und nach immunisiert. Oder an Edgar Wallace "Der Pieckser", der mit seinen Vakzinen Londons Unterwelt in Angst und Schrecken versetzt. Und natürlich das düstere Nibelungenlied, in dem die ahnungslosen Burgunder in ein Impfzentrum gelockt werden, sodass am Ende gar keiner von ihnen sterben darf. Da sieht man mal, wohin Rache im schlimmsten Fall führen kann.