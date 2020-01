Wenn Ende des Monats Großbritannien endlich, endlich und dann auch wirklich die EU verlässt, wird das für Nigel Farage der "größte Moment der Geschichte des Landes" sein. Und den will er an die ganz große Glocke hängen. Sprich: Big Ben soll läuten. Blöd nur, dass der Glockenturm gerade renoviert wird und Big Ben keinen Hammer hat. Kostenpunkt für ein Provisorium: schlappe 500.000 Pfund. Das Parlament hat dazu – Überraschung – mal wieder nein gesagt. Die wollen Steuergeld doch tatsächlich sinnvoller ausgeben. Farage ruft nun zum Crowdfunding auf. Ist ja auch keine große Summe. Dem Gesundheitssystem haben die Brexiteers 700 mal mehr versprochen. Pro Woche. War natürlich hammermäßig gelogen. Aber das muss ja nicht an die große Glocke.