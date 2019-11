Liebe Umweltaktivisten, wir bewundern eure Diebestour auf dem Adenauer-Haus. So hintersinnig! Den Volksparteien laufen halt mehr als nur Millionen Wähler weg. Selbst prominente Konsonanten fliehen! Wie sang Aretha Franklin? R-E-S-P-E-...-T für diese Aktion. Worüber wir grübeln: Stibitzt ihr konsequenterweise ebenso der SPD ein Versal? Das S? Oder das P? Beides? Nee, stimmt. Zu fies. Die Sozialdemokraten stünden hinterher ja sogar ohne tröstendes Rest-„DU“ da. Und das alte Wahlkampf-„Wir“, das seit 2013 gedemütigt im Willy-Brandt-Haus verstaubt, will bestimmt niemand wiederbeleben. Also: Seid fair, zeigt ebenso Gnade mit der Union! Oder bestellte AKK die Ablenkung? Wenn das „...“ fehlt, stellt keiner die „K“-Frage? Nun: Zur Not geht’s in der Tat ohne. So wie in diesen Zeilen.