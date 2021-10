Der große Knall blieb aus. Bei der Union war man richtig überrascht über das Ampel-Sondierungspapier: Keine Enteignung von Großgrundbesitzern, kein Fleischverbot, kein Tempolimit von 50 km/h. Es gab auch keine Pläne zum Bau einer Grenzmauer, es wurden keine Kolchosen eingerichtet und auch keine Kinder zwangsweise in gendergerechte Öko-Kitas eingewiesen. Hat man die anderen Parteien vielleicht doch falsch eingeschätzt? Schlimmer noch: Obwohl die Union nicht an der nächsten Regierung beteiligt sein wird, gibt es in der Bevölkerung keine Massenpanik, und es ist auch kein Bürgerkrieg ausgebrochen. Wie kann das sein? Und wie soll man so Oppositionsarbeit machen? Ja, der politische Gegner ist auch nicht das, was er einmal war ...