Dieser Tage elektrisierte eine wissenschaftliche Entdeckung die Welt. Na ja, die Welt zwischen Hof und Garmisch: Denn dort, wo heute Bayern liegt, probten Menschenaffen, also die vermuteten Vorfahren von Batzi & Co., vor zwölf Millionen Jahren zum ersten Mal den aufrechten Gang! Warum haben sie das getan? Was folgte daraus? Und ist diese Gangänderung unumkehrbar? Woran es rund ums Oktoberfest schon Zweifel geben kann. Viele Fragen sind jedenfalls offen. Wir neigen der Hypothese zu: Als die Schläger des bayerischen Primatenclans nach einem Sieg über die österreichische Affenbande in das Geheul ausbrachen: Mir san mir! – reckten sie sich stolz gen Himmel. Das war der Kipppunkt. Er ist bis heute im Gen-Code der Bayern fest verankert.