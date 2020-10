Ist das noch Medizin oder schon Kunst? Für das virologische Happening des US-Präsidenten mit seinen Tweet-Storms und Zirkuseinlagen gilt zwar: Das Ergebnis liegt in der Zukunft. Also hinterm Berg – über dem der Patient laut seiner Ärzte noch nicht sei. Was ihn aber nicht abhält, den 215.000 an Covid-19 verstorbenen Landsleuten nebst Angehörigen den Satz hinterherzurufen: Lassen Sie sich davon nicht dominieren, haben Sie keine Angst davor. Nachdem das (chinesische) Virus in die Rolle des Staatsfeindes gesteckt wurde, und Trump als Anführer mit Fronterfahrung den Kampf leitet, nachdem der Versuch scheiterte, den Patienten ein paar Tage zu verwahren, ist die 2. Staffel der US-Erfolgsserie "Die Anstalt" zumindest eindrucksvoll angekündigt.