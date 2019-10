Der Welternährungstag morgen könnte uns - in der hungerfreien Komfortzone - auch sagen: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Insofern ist das terminliche Zusammentreffen mit der Frankfurter Buchmesse ein schöner Zufall. Denn dort gibt es reichlich davon, was für eine freie Gesellschaft ebenso lebensnotwendig ist: Sprache als gedrucktes und damit haltbar gemachtes Denken. Allerdings benötigt diese in der gedruckten, und erst recht in der enthemmten Form im Netz, jenen Warnhinweis, den der Pianist Igor Levit nach der Schandtat von Halle aussprach: "Es ist Sprache, die Gesellschaften tödlich vergiften kann." Weil Sprache solche Taten erst denkbar und dann möglich macht. Dass sich die Anstifter im Moment wegducken, bedeutet gar nichts.