Nicht nur Viren könne sich verbreiten. Zu den wenigen Dingen, die unsere Zeit an Erfreulichem bereithält, gehört die rasante Vermehrung der häuslichen Sterne-Küchen. Sendungen aus fremden Küchen, wo kleine Gourmet-Olympiaden ausgetragen werden, haben Konjunktur. Ein bisschen Wasser tröpfelt aber doch in den begleitenden Wein: Die upgedatete privaten Esskultur zeigt ihre Kehrseite beim kritischen Blick auf die Waage. Nein, nicht die Küchenwaage. Und dass auch mehr getrunken wird, hängt nicht nur mit dem Sommer zusammen. Das Virus, das uns das Leben vermiesen möchte, ist ein ziemlich schlaues: Denn beleibte Menschen sind lt. ärztlicher Auskunft seine liebsten Opfer. Womit sich der oben hochgelobte Küchen-Stern wieder in den Schweif beißt.