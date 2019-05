Mit dem Klima hat das, was Putin kürzlich widerfuhr, nur indirekt zu tun. Der Hauptdarsteller des russischen Männlichkeitskultes wollte nach einem Eishockey-Schauturnier, bei dem er acht Tore schießen durfte, noch den Jubel während einer Ehrenrunde mitnehmen. Übersah in vollem Lauf aber den ausgelegten Roten Teppich und flog der Länge nach hin. Unfreiwillig komisch, aber passend zur Jahreszeit: Wladimir, der neue Eiseilige, wie der H-schwache Franzose sagen würde. Die Flugscham überwand Putin zwar rasch und setzte den Triumphzug fort. Der Zwischenfall wird ihn dennoch gewurmt und an das Wort gemahnt haben: Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er mit Schlittschuhen auf den Roten Teppich. Mit dem Teppichleger möchte man aber nicht tauschen.