Die Kanzlerin hat bei ihrem Sommerpresserummel vielen aus dem Herzen gesprochen, als sie zum Thema Gesundheit sagte, es werde nach ihrem Ausscheiden aus der Politik 2021 hoffentlich noch ein weiteres Leben geben. Wo es in Berlin die weiteren Leben gibt - im Ministerium von Jens Spahn vielleicht? - bleibt jedoch so offen wie ihr nächster Urlaubsort. Man ahnt aber, was sie meinte. Das Gegenteil vom Frühableben im Erlkönig: Erreicht die Rente mit Müh und Not ... Deshalb muss, wenn AKK am Mittwoch als zweite Frau in Folge auf DIE Bundeswehr (nicht DER Bundeswehr!) eingeschworen ist, endlich Urlaub sein. Flugreise wäre unkorrekt. Ischia, Gomera oder Lampedusa fallen eher aus. Rund um Athen zittert es. Südtirol bleibt aber erste Wahl.