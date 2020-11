Die Zahlen fallen oder steigen. Sie bleiben ein Spiegel des kollektiven Verhaltens in der Pandemie. Und man muss sie zusammen mit den Szenen in den Intensivstationen stehen. Auch die Jungen, die sich stark fühlen, sollten angesichts massiver Post-Corona-Syndrome bedenken: Das beste Covid-19 ist jenes, das man nicht bekommt. Gilt auch für Träger von Alu-Hüten, die gegen das Virus so gut geschützt sind wie gegen den herabfallenden Blumentopf. Der Staat allerdings ist nicht zu beneiden: Um Weihnachten nicht zur traurigen Solo-Nummer werden zu lassen, muss er bis kurz vor knapp weiter auf die Kontakt-Bremse treten. Und dass unterm Tannenbaum schon die ersten Impfdosen in der tiefgekühlten Geschenkpackung liegen, ist auch nicht zu erwarten.