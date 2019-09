Was ist eigentlich passiert? Noch nie geriet eine alte Großserientechnik so schnell in Verschiss wie das A-Mobil: das German Angst-Mobil. Die Bilder, die noch vor wenigen Jahren an Pilgerreisen nach Heilix Blechle erinnerten, wirken heute so, als hätte der Messestandort Frankfurt ähnlich ungute Ausdünstungen wie Fukushima. Zunächst trifft das Empörungsritual stellvertretend jene überflüssigen Stadtpanzer, mit denen sich Leute mit mehr Geld mehr Sicherheit kaufen wollen. Was gegenüber dem Mini- oder Fiat 500-Fahrer unfair scheint. Aber das ist nur ein Anfang. Das Auto mit Verbrennungsmotor geht als neuer Volksfeind den Weg der Zigarette. Während das Schöne am Strom darin besteht, dass man nicht sieht, wie er in die Steckdose kommt.