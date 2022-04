Wichtiger als die Virologen oder die Kremologen werden zunehmend die Psychologen. Weil sie die Grenze definieren müssen, ab der die zumutbare Angstschwelle überschritten wird. Und ab der es ungesund wird, noch Nachrichten in sich reinzufressen. Die Horror-Bilder vom Krieg sind das eine. Hinzu kommt Habecks Voralarm in Sachen Gasversorgung. Und zudem der fahrlässige Verzicht auf eine angemessene, anstatt am Wohlbefinden der FDP orientierte Pandemiebekämpfung. Danke für die Befreiung von der Maske? Das muss heißen: danke für nix, bzw. nicht ohne meine Maske! Und bei der Impfpflicht hakt es auch. Wir erinnern uns an das Wort von Olaf Scholz: Wer Führung bestellt, der kriegt sie auch. Wo bitte geht’s zum Schalter mit den Bestellformularen?