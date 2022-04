Im Kampf um unsere tägliche Aufmerksamkeit ist es ja so: Neben den monströsen Grausamkeiten in der Ukraine nimmt sich das winzige Virus mit dem Namen "Kleines O" aus wie David neben Goliath. Denn erstens sind die Aufnahmekapazitäten für Negatives begrenzt. Zweitens sind die Verläufe an der Corona-Front meist milde und nur noch selten tödlich. Im Krieg ist es umgekehrt. Und drittens trifft der uns in mindestens so vielen Lebensbereichen mindestens so schlecht vorbereitet wie vor zwei Jahren die Pandemie. Aber das ist kein Grund, sie deshalb jetzt für beendet zu erklären und alle Vorsicht fahren zu lassen. Was es heißt, David zu unterschätzen, kann man in der Bibel nachlesen. Wahrscheinlich bringt er gerade nur seine Virenschleuder in Schwung.