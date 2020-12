Niemanden wundert es, dass die Geißel unserer Zeit auch die Köpfe der Kinder besetzt. Die Wünsche der Kleinen, die derzeit in den Postämtern von St. Nikolaus, Nikolausdorf oder Himmelsthür ankommen, sind eindeutig: Corona, geh weg! Und auch der Rat an den Nikolaus, die Maske nicht zu vergessen, damit er am Sonntag quasi per Notzulassung in die vielen Haushalte kommen kann, zeugt von einem gesunden Glauben an den Sinn vernünftiger Regeln. Dieser verflüchtigt sich erst später. Man muss zwar nicht Kind sein, um retten zu wollen, was bedroht ist – Begegnung und Nähe. Doch als Erwachsener weiß man auch: Die Zeiten, in denen das bloße Wünschen noch geholfen hat, sind vorbei. Und bis zur schützenden Spritze für alle ist es noch ein Stückchen hin.