Die Kanzlerin soll sich gut erholt haben. Kann sie brauchen. Denn je nachdem, wen das SPD-Vorsitzenden-Lotto als Gewinner ermittelt, droht der Groko das Halbzeit-Aus. Aber auch wenn das Bündnis weitermacht, bis alle Spendierhosen leer sind, benötigt Merkel angesichts der vielen taktischen Fehler ihrer Nachfolgerin im CDU-Vorsitz starke Nerven. Was nebenbei nahelegt, dass eine geschlechtsgemischte Doppelspitze à la SPD auch Vorteile haben kann, weil dort im günstigen Fall eine(r) denkt, während der/die andere plappert. AKK als blasse Kopie des Merkel-Matriarchats redet sich ganz allein um Kopf und Kragen. Es reimen ja schon etliche in der CDU aus tiefem Herzen: Annegret geht. Was sie nur noch nicht wissen: Und Habeck wird dann Kanzler.