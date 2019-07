Anders als am Sonntagabend bei der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart war die Internetverbindung bei Ex-Präsident Wolfgang Dietrich am Montagmorgen stabil. Via Facebook verkündete der 70-Jährige mit Pauken und Trompeten seinen Abgang - dem er aufgrund "technischer Probleme" am Abend zuvor noch entgangen war. Würde und Ehre wolle er sich nicht durch die verbale Gewalt seiner Kritiker nehmen lassen, schrieb Dietrich. Die vermutlich als Wlan-Ausfall getarnte Firewall für Präsidentengegner hatte den Unmut der Anhängerschaft zuvor auf die Spitze getrieben. Immerhin ergab sich dadurch eine gewisse Parallele zum Spielbetrieb: Denn auch der Ball schaffte es bei den Stuttgartern zuletzt ja kaum noch ins Netz.