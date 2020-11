Die Berliner Videoschalten werden länger – und die Ergebnisse komplizierter. Durch das föderale Regelungsdickicht dringen nur noch drastische Ansagen: Wenn 400 Menschen pro Tag an Covid-19 sterben, sagte Markus Söder, sei das so, wie wenn täglich ein Flugzeug abstürzt. Das Bild ist eingängig, hat aber, mit Verlaub, einen Fehler: Bei spektakulären Unglücken denkt jeder, dass es zum Glück andere getroffen hat. Sonst könnte er das ja nicht mehr denken. Bei Covid-19 indes handelt es sich um einen langen, qualvollen Absturz. Und jeder Kontakt kann ihn auslösen, bei jedem. Der längere Lockdown rettet also Leben. Während man den reisenden Pandemieleugnern wünschen möchte, sie würden sich mal an den klinischen "Absturzstellen" nützlich machen.