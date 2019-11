Doktor Macron, im Zweitberuf offenbar Neurologe, hat mit der Diagnose schockiert: Die Nato sei hirntot. Hirntod ist, wenn nur noch Maschinen das Weiterleben simulieren – aber im Oberstübchen schon das Licht aus ist. Den Vitalitätstest kann man leicht machen: Würde Trump im Sinne der Beistandsgarantie für uns oder andere Nato-Zwerge „America First“ aufs Spiel setzten? Da lachen ja die Weißkopfseeadler. Also nochmal zu Macron. Seine Frage müsste so lauten: Wer oder was ist hirntot, bzw. hirnamputiert? Ein Tipp: Das Problem beginnt mit T. Der Patient ist tatsächlich unheilbar. Aber ersetzlich. Und das Hausmittel, um sogar diesen Notfall zu reparieren, ist das bewährte Impeachment forte – für das gute Gefühl, wenn der Schmerz weg ist.