Die Bilder sind schwer aus dem Kopf zu bekommen, wie in Kenosha ein mordgeiler Polizist Jacob Blake quasi perforiert. Oder wie zuvor in Minneapolis George Floyd erwürgt wird. Die Saat der Staatsgewalt geht auf. Und Trumps Mob macht mit dem Sturmgewehr von der US-Variante des "Notwehrechts" Gebrauch. Der Präsident, zur Trümmerbeschau angereist, bringt Benzin zum Löschen mit, findet, wie immer, die falschen Worte. Er spielt den Bad Cop und Spalter mit Erfolg. Armes Amerika. Apropos – und ohne Bananen mit Birnen zu vergleichen: Möchten sich die rechten Vollpfosten, die in Berlin den Reichstag bedrängten, mal kurz vorstellen, was passiert wäre, wenn dort US-Cops und nicht ein paar mutige, aber besonnene deutsche Polizisten gestanden hätten?