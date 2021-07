Im tiefen Mittelalter hielten die Katharer Fleisch für unrein. Und alles Fleischliche für Schweinkram. Und deswegen kamen Schwein & Co. mal gar nicht auf den Tisch. Nur Fisch, weil der ja nicht aus der Vereinigung von Männlein und Weiblein stamme, sondern aus dem Wasser! Was nun wirklich reiner Unsinn ist. Aber ist es viel logischer, wenn heutige Vegetarier Fisch essen? Alles eine Frage der Konsequenz. Veganer sind da weiter und lassen alle Tierprodukte weg. Und über Frutarier gibt es den schönen Satz, dass sie nur freiwillig gestorbenes Obst essen. Aber am ausgewogensten und konsequentesten ernährt sich immer noch der moderne WG-Tarier, wie wir ihn aus Studententagen kennen: Er isst alles, was der Vorratsschrank seiner Mitbewohner so hergibt.