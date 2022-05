Wenn das Image angekratzt ist, muss poliert werden. Blöd, wenn man gerade aus der Regierung geflogen ist und nicht mehr gar so frei Scheuer-Mittel zu verschleudern hat. Und das ist ein Problem für die Christlich-skandalöse Union insgesamt. Was muss deren Chef gerade alles an Tiefschlägen veratmen: Der General will einen Journalisten vernichten, der Vor-Vorgänger hat mutmaßlich das Parlament belogen. Da hilft nur die ganz schmerzhafte Tour: Aufklärung! Von der Kant sagte, sie sei der "Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit". Mit anderen Worten: Einfach mal selbst denken. Da fängt das Problem womöglich schon an. Und vom Ausgang aus selbstverschuldeter Untragbarkeit hat Kant nichts gesagt. Aber der heißt ja gemeinhin Rücktritt. Oder Abwahl.