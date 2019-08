Franky Zapata lässt sich nicht unterkriegen. Bei seinem ersten Versuch, den Ärmelkanal zu überfliegen, ist der "Raketenmann" ins Wasser gefallen wie der Brexit-Deal. Und wie einst Theresa May will es Franky noch einmal versuchen. Er muss sich beeilen, wenn das mit dem spektakulärsten Düsenflug seit der Olympia-Eröffnungsfeier 1984 noch etwas werden soll. Noch 91 Tage, und der No-Deal-Brexit stellt praktisch unüberwindbare Hürden auf. Denn an konkrete Einreiserichtlinien und Landevorschriften für kerosingetriebene Ein-Mann-Fluggeräte (Körperhaltung vertikal) mit Höchstgeschwindigkeit bis 140km/h würde vielleicht die EU-Kommission denken. Die neue Johnson-Regierung, die noch nicht mal für die ganz dringenden Fragen einen Plan zu haben scheint, sicher nicht.