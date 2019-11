Der frühere Daimler-Chef Jürgen Schrempp hat seine Firmenzentrale vor Stuttgart mal als „Bullshit Castle“ bezeichnet. Als Burg des Blödsinns. Damit formulierte er aber nur so drastisch, was andere Autobosse auch hätten sagen können. Denn statt Zukunft zu erfinden, haben sie illegal Vergangenheit verlängert. Und sitzen eigentlich immer noch auf dem hohen SUV. Aber genau dort hat sie mit der Ansiedlung von Tesla in Brandenburg jetzt der Stromschlag getroffen. Die nach dem Physiker Nikolas Tesla benannte Marke kommt sozusagen als „Gorbi“ des Digitalzeitalters: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Oder mit etwas Glück wird daraus eine späte Elektroschock-Therapie für unsere Auto-Schläfer in ihren Burgen der Selbstzufriedenheit.