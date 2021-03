Zum Glück haben wir das royale Gezuchtel nicht mehr. Wir konnten sogar einen Rest davon, der sich verschämt Mountbatten nennt, in Wirklichkeit aber Battenberg heißt, an die Briten ausleihen. Das verdrehte Märchen, wie der süße Prinz Harrybo durch das Zutun des trotteligen Vaters und der bösen Stiefmutter zum verarmten Frosch, und seine Prinzessin zum hässlichen Entlein mit pigmentösem Igitt-Faktor wurde, füllt vor allem die bunten Blätter. Fiel im Schloss das böse N-Wort? Warum bekam Meghan nicht ein bisschen Camillasan auf ihre seelischen Wundstellen? Wie oberfies benahmen sich Schwager und Schwägerin? Wo war Oma? Wichtige Fragen für Leute, die von Corona die Nase voll haben und mal wieder was richtig Anrührendes zu sich nehmen wollen.