Für ihre Ganzkörperanzüge haben die deutschen Turnerinnen schonmal die Goldmedaille in Gleichstellung verdient. Aber wie sich doch die Zeiten ändern. Einst verbot der Zwickel-Erlass preußisch-kleinstkariert, zu viel Haut am Strand zu zeigen. Und heute? An der Cote d’Azur wollten sie zu viel Verhüllung verbieten. Im Beachvolleyball mussten sich Athletinnen erst erstreiten, mehr als einen Bikini tragen zu dürfen. Und nun bekamen Norwegens Beachhandballerinnen eine Strafe für zu lange Hosen aufgebrummt. Dass die Sängerin Pink finanziell einspringt, ist löblich. Ändert aber nichts. Gegenvorschlag: Wer wie viel zeigen will, bleibt jedem und jeder freigestellt – solange nicht auch die alten Herren der Sportverbände zur Medaillenübergabe im knappen Höschen schreiten.