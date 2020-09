Die Botschaft, die Rainer Maria Rilke schon vor hundert Jahren auf den Weg gebracht hat, ist offenbar oben angekommen: Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los … Heute ist es wieder soweit mit dem astronomischen Herbstanfang, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Und was sich üblicherweise in der Begleitung der dritten Jahreszeit befindet, wird spätestens zum Wochenende die letzten Spätsommertage hinwegfegen. Nasse Füße sind angesagt. Nichts mehr mit pandemisch korrekten Freiluft-Partys unterm ökologisch unkorrekten Heizpilz. Jetzt kommen – in jeder Hinsicht – die härteren Tage. Aber in weniger als 100 Tagen ist auch schon Weihnachten. Wen das tröstet.