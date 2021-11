Der eigentliche Vorteil an einer Ampel ist ja nicht ihre Buntheit, sondern ihre Flexibilität. Mal Stopp, mal Go. Mal die eine Richtung, mal die andere. Jede Farbe zu ihrer Zeit. Manche Ampel schaltet sogar nach Bedarf um, weil jemand auf einen Knopf drückt – oder, wenn es sich um eine ganz intelligente Anlage handelt, weil sie Sensoren hat, die ihr anzeigen, was auf der Kreuzung so los ist. Nur muss sie die Messung auch deuten können, um daraus die richtigen Signale zu machen. Wenn es ganz blöd läuft, blinkt sie einfach nur gelb. Das heißt dann nicht mehr als: Passt auf und guckt selbst, was geht. Gleichbedeutend mit: Freie Fahrt für das Virus. So ist es mit der künftigen Berlin-Ampel wie im echten Leben: Bis sie endlich umspringt, ist gefühlt eine Ewigkeit vergangen.