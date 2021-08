Erst war es die Pandemiebekämpfung als Bund-Länder-Kabarett. Dann das Klimadesaster mit Lach-Einlage. Das finale Führungsversagen trägt den Namen Afghanistan. China und Russland kreisen wie freudentrunkene Geier über der Beute. Schwer, ernst zu bleiben, wenn uns Spitzenkräfte wie Kramp-Karrenbauer dann von jenem "Husarenstück" erzählen, wie der erste Airbus nach fünfstündigem Kampfkreisen in Kabul landete und 7 – in Worten: sieben – Fluchtwillige mitnahm. War wohl ein Saar-Husar – à la AKK oder Heiko Maas. Vermutlich fehlten den Ortskräften Kostenzusagen für den Flug, Arbeitsbescheinigungen und Steuerbescheide der letzten 20 Jahre. Denn Freiflüge waren ja nie versprochen. Sie stehen mehrheitlich jedenfalls am bitteren Ende dieses Dramas.